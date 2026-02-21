Milano al voto | stop a moto e scooter? Referendum deciso la Lega
A Milano si decide il futuro della mobilità: il Comune ha avviato il percorso per un referendum che potrebbe bloccare moto e scooter. La richiesta, sostenuta da alcuni cittadini, mira a limitare l’uso dei veicoli a due ruote in alcune zone della città. La decisione arriva dopo settimane di discussioni e proteste nelle aree centrali. La campagna referendaria sta entrando nel vivo, con i cittadini chiamati a esprimersi sulla questione.
Milano, la Mobilità al Voto: Procede l’Iter per il Referendum contro il Blocco di Moto e Motorini. La battaglia per la mobilità urbana a Milano entra in una fase decisiva. Prosegue l’iter per il referendum volto ad abrogare le limitazioni alla circolazione di moto e motorini inquinanti in Area B e Area C, una questione che si è acuita dopo il rinvio dell’ordinanza che prevedeva il blocco a ottobre 2027. La consultazione popolare si preannuncia come un momento cruciale per definire il futuro della mobilità nella città, con forze politiche e comitati cittadini pronti a mobilitare i cittadini. Un Rinvio che Non Basta: La Spinta Referendaria.🔗 Leggi su Ameve.eu
Milano, divieti per moto e scooter in Area B e C. Sala smonta il referendum: “Pronti a un nuovo rinvio”A Milano, i divieti di circolazione per moto e scooter nelle aree B e C potrebbero essere rinviati.
