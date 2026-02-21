Milano | 3 Fughe in 2 Giorni Omissione di Soccorso All’Aumento

Milano, Fuga Dopo l’Impatto: Un’Analisi Approfondita sull’Omissione di Soccorso e la Sicurezza Stradale. Una serie di incidenti stradali a Milano, culminati con la denuncia di un uomo di 84 anni per omissione di soccorso dopo aver investito una giovane donna di 30 anni all’incrocio tra via Novara e Pinerolo, ha riacceso i riflettori sulla sicurezza stradale e sulle responsabilità dei conducenti. L’anziano, accusato di essersi allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso, è stato denunciato a piede, mentre la vittima ha riportato una prognosi di 25 giorni. L’auto coinvolta, una Suzuki Samurai, è stata sequestrata dalle autorità come parte delle indagini in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Scappa dopo l’incidente, condannato per omissione di soccorsoLa fuga di un uomo che aveva causato un incidente si è conclusa poche ore dopo.

Ucciso nell’hotel Impero, c’è un altro indagato per omissione di soccorsoUn giovane è stato ucciso nell’hotel Impero di Montecatini Terme.

