Milano | 200 bambini a rischio rette schizzano a 11.000€ con il nuovo

A Milano, la scuola paritaria Giovanni XXIII rischia di chiudere a settembre, mettendo in crisi 200 bambini. La causa è l’aumento delle rette, salite a 11.000 euro all’anno, che rende difficile la frequenza per molte famiglie. La scuola, che ha sede nel quartiere di Porta Romana, ha annunciato che potrebbe non riaprire se non troverà soluzioni. La situazione preoccupa genitori e insegnanti, mentre si cercano alternative.

Campus Internazionale a Milano: Una Scuola Paritaria a Rischio e Rette in Forte Aumento. La scuola paritaria Giovanni XXIII di Milano potrebbe chiudere a settembre, lasciando duecento bambini senza una sede scolastica. Al suo posto è previsto l'insediamento di un campus internazionale privato, con rette che potrebbero superare gli 11.000 euro all'anno, un aumento superiore al 130% rispetto agli attuali costi di frequenza. La decisione, legata alla scadenza della concessione gratuita da parte della Curia, ha generato preoccupazione tra le famiglie e un acceso dibattito politico. Un Cambiamento Inatteso per la Comunità di Villapizzone.