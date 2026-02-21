Milan Ricci a Milanello | foto e autografi con tutti i tifosi! | PM News

Samuele Ricci, centrocampista del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, si è fermato davanti a Milanello per salutare i tifosi. Ha firmato autografi e scattato foto con chi lo aspettava. La scena ha attirato molti spettatori, che hanno approfittato dell’occasione per incontrarlo di persona. Ricci ha mostrato entusiasmo e disponibilità, rendendo più vicino il rapporto con i supporter. La presenza del giocatore ha suscitato entusiasmo tra i tifosi presenti.

Samuele Ricci, centrocampista del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, si è fermato fuori da Milanello per firmare alcuni autografi e scattare alcune foto con tutti i tifosi rossoneri presenti: il video