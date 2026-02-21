Milan Rabiot ‘pesa’ venti punti in Serie A E quel giallo continua a pesare

Ad una settimana dalla partita, la presenza di Rabiot si rivela determinante per il Milan, che ha conquistato 20 punti in più grazie alle sue prestazioni. La sua assenza durante la squalifica si è fatta sentire, mentre ora il francese si prepara a riappropriarsi del ruolo da titolare. Il suo ritorno potrebbe cambiare gli equilibri in campo e dare nuova energia alla squadra. I tifosi attendono con ansia la sua ripresa.

Milan-Parma, domani in campo torna Rabiot: un'assenza che è pesata molto contro il Como. Questa la buona notizia per Massimiliano Allegri. Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport' c'è anche un brutta notizia: visto il rosso subito contro il Pisa, il francese è ancora a rischio squalificata con un nuovo giallo. E visto che il derby con l'Inter è vicino i tifosi rossoneri sono preoccupati. Come ricorda la rosea c'è un Milan con e un Milan senza Rabiot. Nelle 8 giornate in cui il Diavolo ha dovuto fare a meno di Adrien: 13 punti con una media di 1,62 a partita. Di fatto il Milan sarebbe ottavo con 40-41 punti in campionato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Giallo a Rabiot molto dubbio. Dopo Pisa-Milan il francese pubblica sui social …Ardien Rabiot è finito nel mirino dopo Pisa-Milan, quando ha ricevuto un’ammonizione che ha lasciato molte perplessità.

Pisa-Milan, Marelli sul primo giallo a Rabiot: “Fabbri avrebbe fatto meglio a lasciar correre”Luca Marelli ha commentato il primo cartellino giallo mostrato a Rabiot durante Pisa-Milan, partita finita 1-2, evidenziando che l’arbitro Fabbri avrebbe dovuto lasciar correre l’intervento del centrocampista francese.

