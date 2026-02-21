Milan Primavera Scotti | La squadra è tutta titolare Essere capitano? Un onore per me

Scotti segna due gol e permette al Milan Primavera di battere il Napoli 2-1. La sua doppietta nasce da un'ottima posizione in area e da una rapida conclusione, che ha sorpreso il portiere avversario. Il giovane giocatore rivela quanto sia stato importante il ruolo di capitano per guidare la squadra in questa partita difficile. La vittoria rafforza la posizione del Milan in classifica e dimostra la crescita dei giovani talenti.

Quest'oggi il Milan Primavera ha affrontato in casa il Napoli e il risultato è stato assolutamente positivo: 2-1 grazie ad una bellissima doppietta di Filippo Scotti, giovane capitano classe 2006. Al termine del match, il giovane rossonero ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla prestazione, per poi spostarsi a parlare del suo ruolo da capitano. Ecco, di' seguito, le sue parole: Sugli infortuni e sulla partita di oggi: "Ci sono stati tanti infortuni, ci mancavano anche alcuni giocatori perché erano squalificati, ma questo fa capire che la squadra è tutta titolare, non ci sono 11 titolari.

