Milan-Parma | tra pragmatismo e passione

A Milanello, nella vigilia della sfida interna contro il Parma (domani alle 18:00 a San Siro per la 26ª giornata di Serie A), il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha tenuto la conferenza stampa con il consueto mix di pragmatismo e passione. Il tecnico, squalificato per un turno dopo l’espulsione contro il Como, non sarà in panchina (affidata a Marco Landucci), ma ha spostato il focus sulla partita e sulle condizioni della squadra, evitando di riaprire polemiche arbitrali o extra-campo Il bollettino medico è il punto più positivo per il Milan: Strahinja Pavlovic è a disposizione nonostante lo spavento post-Como. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

