Milan-Parma probabili formazioni | torna Rabiot ma tantissimi dubbi per Allegri

Milan-Parma, partita fondamentale per i rossoneri soprattutto dopo il pareggio contro il Como. Come scrive 'Il Corriere dello Sport' l'allenatore Massimiliano Allegri avrebbe detto alla squadra di quanto sia fondamentale raccogliere 6 punti prima del derby con l'Inter. Oggi spazio alle prove tattiche finali. Ecco le probabili formazioni di Milan-Parma. A centrocampo pronto il rientro di Saelemaekers come esterno di destra. Non sarebbe una bocciatura per Athekame: a Milanello chiederebbe uno sforzo importante ai titolari. Anche Rabiot pronto a tornare da titolare, mentre Leao dovrebbe giocare di nuovo dal primo minuto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Probabili formazioni Milan-Como: tutti i dubbi di Allegri. Rabiot out, ma torna Leao dal 1?Massimiliano Allegri deve fare i conti con diversi dubbi di formazione prima della partita tra Milan e Como, in programma domani sera a San Siro.

Napoli-Milan, le probabili formazioni: un’assenza certa e due grandi dubbi per AllegriDomani alle 20:00 all'Al-Awwal Park di Riyadh si disputa la prima semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milan-Parma: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Milan-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Loftus-Cheek, Pulisic, Strefezza e Pellegrino; Le probabili formazioni della 26^ giornata; Milan-Parma: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

Probabili formazioni Milan-Parma: riecco Rabiot! Cosa filtra su Leao, Pulisic e StrefezzaProbabili formazioni Milan Parma - Le possibili scelte di Allegri e Cuesta per il match della 26^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Probabili formazioni Milan-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Loftus-Cheek, Pulisic, Strefezza e PellegrinoDopo l'impegno infrasettimanale contro il Como, i rossoneri tornano in campo, sempre a San Siro, contro il Parma: le scelte di formazione di Allegri e Cuesta. msn.com

«L'ORA DI NICLAS! FÜLLKRUG SCALDA I MOTORI PER IL PARMA: SARÀ LUI IL TITOLARE A SAN SIRO ALLEGRI PENSA AL CAMBIO DI ROTTA PER ABBATTERE IL MURO DUCALE!» #Fullkrug #MilanParma #SerieA #Gazzetta #SanSiro #San x.com

#MilanParma #Rabiot torna titolare. Con il Parma riposa #Modric Le possibili mosse di #Allegri #milan #SempreMilan #SerieA - facebook.com facebook