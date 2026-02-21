Milan-Parma dubbi in attacco | pronto Fullkrug titolare? Mentre l’infortunio di Pavlovic …

Il Milan affronta il Parma senza Pavlovic, che si è infortunato nel match contro il Como. La sua assenza apre un dubbio in difesa, mentre in attacco Allegri valuta la possibile presenza di Fullkrug come titolare. L’attaccante tedesco si sta allenando con il gruppo e potrebbe essere decisivo. I rossoneri cercano conferme per la formazione, anche se ancora devono decidere chi affiancherà la coppia d’attacco. La partita si avvicina e le scelte sono in fase di definizione.

© Pianetamilan.it - Milan-Parma, dubbi in attacco: pronto Fullkrug titolare? Mentre l’infortunio di Pavlovic …

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' ieri a Milanello erano assenti due giocatori tra le file del Milan: Pavlovic che è uscito durante la partita contro il Como dopo il duro intervento di Van der Brempt, e Gimenez che sta ancora recuperando dall'operazione alla caviglia. Come scrive la rosea il difensore sarà assente con il Parma, nella speranza di recuperarlo per la partita contro la Cremonese. Domani in campo con Tomori e De Winter pronto quindi Gabbia. Pronto a tornare da titolare anche Saelemaekers, oltre alla certezza Rabiot (che rientra dopo la partita saltata per la squalifica dopo il rosso a Pisa).🔗 Leggi su Pianetamilan.it Milan-Parma, Allegri prepara la sorpresa in attacco: idea Fullkrug titolareNiclas Fullkrug potrebbe esordire da titolare nel match tra Milan e Parma, in programma per la ventiseiesima giornata di Serie A. Infortunio Pavlovic, tegola Milan: i tempi di recuperoStrahinja Pavlovic si è infortunato durante l’allenamento del Milan, una brutta notizia che preoccupa i tifosi. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cuesta disegna il Parma anti-Milan: due i dubbi per lo spagnolo; L'esito degli esami di Lautaro Martinez; Probabili 26ª: torna McTominay, Pavlovic ko. Bremer riposa; Probabili formazioni Serie A, giornata 26: dubbi Bremer, Wesley, David e Zielinski. Zaccagni in panchina, speranze per McTominay e Soulé. Milan-Parma, i rossoneri cercano il rilancio a San SiroMilan-Parma, 26a giornata Serie A: domenica 22 febbraio ore 18 a San Siro. Probabili formazioni, precedenti e dove vederla su DAZN e Sky Sport ... lifestyleblog.it Probabili formazioni Milan-Parma: riecco Rabiot! Cosa filtra su Leao, Pulisic e StrefezzaProbabili formazioni Milan Parma - Le possibili scelte di Allegri e Cuesta per il match della 26^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Parma, verso il Milan si pensa al 3-5-2: le soluzioni di Cuesta per San Siro - facebook.com facebook Parma, verso il Milan si pensa al 3-5-2: le soluzioni di Cuesta per San Siro x.com