Milan-Parma Allegri vuole continuare la rincorsa aspettando il derby | il pronostico

Massimiliano Allegri punta a mantenere alta la corsa dello Milan, che si prepara ad affrontare il Parma con l’obiettivo di ottenere i tre punti. La sfida si gioca a San Siro, pochi giorni prima del derby di Milano. I rossoneri vogliono sfruttare questa occasione per rafforzare la posizione in classifica, mentre i gialloblù cercano di sorprendere i padroni di casa. La partita promette intensità e tensione, con il Milan determinato a non perdere terreno.

Dopo il recupero infrasettimanale contro il Como, i rossoneri tornare in campo a San Siro per affrontare la squadra di Cuesta: obbligatorio vincere E' una settimana da tre appuntamenti per il Milan che dopo la vittoria di Pisa e il pareggio nel recupero contro il Como torna in campo per affrontare gli emiliani e continuare la rincorsa all'Inter in attesa del confronto diretto. Scopriamo pronostico e quote di Milan-Parma in programma domenica 22 febbraio alle ore 18. Con gli ultimi due risultati positivi, il Milan si è garantito 24 partite consecutive senza una sola sconfitta in campionato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il fattore Jashari nel grigiore del Milan: leadership e talento per la rincorsa di AllegriIl nome Jashari è al centro di una partita cruciale per il Milan, che ha subito un pari insoddisfacente contro il Como.

Landucci nel pre partita di Torino Milan: «Quando manca Allegri manca il nostro capo. Pulisic? Se è in panchina vuole dire questo! Derby? No, è una partita del Milan»Nel pre partita di Torino Milan, Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha commentato le assenze di Allegri e le scelte di formazione, sottolineando l'importanza del derby e il ruolo di Pulisic, mentre ha analizzato il clima che accompagna la sfida.

