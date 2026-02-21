Milan-Parma Allegri sugli infortuni | Ecco come sta Pavlovic Modric? Mi emoziona

Massimiliano Allegri ha comunicato che Pavlovic si sta riprendendo dopo un infortunio occorso durante gli allenamenti. Nel frattempo, ha espresso entusiasmo riguardo alla possibile presenza di Modric in campo, sottolineando quanto lo consideri un giocatore importante. La gara tra Milan e Parma si avvicina, e l’allenatore rossonero si prepara a schierare la formazione con attenzione ai recuperi più recenti. La partita si gioca tra poco, con i tifosi in attesa di novità.

Domani il Milan tornerà in campo dopo la partita terminata 1-1 contro il Como. Per la squadra di Massimiliano Allegri sarà importantissimo vincere contro il Parma e contro la Cremonese per presentarsi al meglio al derby contro l'Inter. Nel corso della sua conferenza stampa, Allegri ha parlato anche degli infortuni in casa rossonera. Ecco le ultime importanti novità in vista di domani sera: "Il bollettino? Stanno tutti bene. Abbiamo temuto una frattura per Pavlovic, ma non c'è nulla. Si è messo a disposizione nonostante non stia al meglio. Gli altri tutti bene. Meglio sia Leao che Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Infortuni, Allegri verso Milan-Lecce: “Pavlovic? Ecco come sta. Mentre gli altri …”In vista di Milan-Lecce, l’allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha aggiornato sulle condizioni di Pavlovic, annunciando il suo stato di forma.

Milan, con la Roma tornano Modric e Pavlovic dall'inizio: ecco come Allegri sfiderà GaspMilan e Roma schierano nuovamente Modric e Pavlovic dall'inizio, offrendo a entrambe forze fresche e idee tattiche.

