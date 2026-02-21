Milan | occhi puntati su Moise Kean

Il Milan concentra l’attenzione su Moise Kean mentre la stagione 202526 si intensifica e i rossoneri continuano a inseguire lo scudetto. La dirigenza sta pianificando le mosse per il mercato estivo, con un focus particolare sull’attaccante. Kean, che ha attirato l’interesse del club, rappresenta una possibile modifica strategica in avanti. La società valuta attentamente le opportunità di rafforzamento. La decisione finale potrebbe influenzare le prossime sfide del team.

Con la stagione 202526 che entra nel vivo e il Milan ancora in piena lotta per lo Scudetto, la dirigenza rossonera sta già programmando il mercato estivo con un obiettivo prioritario in attacco: Moise Kean. L’ex Juventus, ora alla Fiorentina, è il profilo individuato come rinforzo ideale per completare il reparto offensivo guidato da Massimiliano Allegri, che lo conosce benissimo dai tempi bianconeri e ne apprezza la fisicità, la velocità e la capacità di finalizzare in area Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da più fonti (tra cui Tuttosport e Nicolò Schira), il Milan ha avviato contatti con l’entourage del giocatore (guidato da Alessandro Lucci) e con la Fiorentina per sondare la fattibilità dell’operazione. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

Milan, occhi puntati su Kean: ecco cosa è successo durante Fiorentina-TorinoIl Milan tiene d’occhio Kean, anche dopo la partita tra Fiorentina e Torino.

