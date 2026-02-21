Milan Gimenez a Milanello firma autografi ai tifosi | PM NEWS

Santiago Gimenez si è recato a Milanello per incontrare i tifosi, nonostante sia ancora in fase di recupero dopo l’intervento alla caviglia. L’attaccante ha firmato autografi e si è fermato a salutare i supporter rossoneri. La visita ha attirato molti appassionati, desiderosi di incontrare il giocatore. Gimenez si è mostrato sorridente e disponibile, confermando il suo legame con il club e i tifosi. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i presenti.

Santiago Gimenez sta ancora recuperando dalla operazione alla caviglia. A Milanello firme ai tifosi del Milan presenti. Santiago Gimenez sta ancora recuperando dalla operazione alla caviglia. A marzo potrebbe tornare a disposizione del Milan. Il nostro inviato a Milanello Stefano Bressi lo ha ripreso mentre firma autografi ai tifosi rossoneri.