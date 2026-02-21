Milan contatti per Kean e Goretzka Fofana | cessione pronta? Il futuro di Camarda e Leao …

Il Milan sta sondando il mercato per rafforzare la rosa, con contatti avviati per Kean e Goretzka. Le trattative sono ancora in fase iniziale, ma si cercano soluzioni rapide. Intanto, si discute anche del possibile trasferimento di Fofana, mentre il destino di Leao e Camarda resta incerto. La società rossonera lavora per trovare le migliori opportunità prima della chiusura delle trattative. La finestra di mercato si avvicina alla scadenza.

© Pianetamilan.it - Milan, contatti per Kean e Goretzka. Fofana: cessione pronta? Il futuro di Camarda e Leao …

Milan, i rossoneri domani torneranno in campo contro il Parma dopo la vittoria contro il Pisa e il pareggio casalingo contro il Como. Spazio comunque al calciomercato: occhio al futuro di Fofana e a quello di Camarda. Il Diavolo segue sempre la pista Goretzka, mentre in attacco continua a piacere Moise Kean della Fiorentina. Ecco le top news da Pianeta Milan del 21 febbraio 2026. PROSSIMA SCHEDA>>> In estate il Milan potrebbe cambiare molto in attacco? Secondo il sito footballtransfers.com l'Arsenal sarebbe pronto a investire per l'attaccante rossonero Leao durante la prossima sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Milan, sirene turche per Fofana: Galatasaray presto a Milano. Goretzka piace e su Leao…Le ultime ore nel calciomercato portano diverse novità: il Galatasaray si avvicina a Youssouf Fofana, mentre ci sono contatti per Leon Goretzka. Calciomercato, Allegri spinge per Kean: primi contatti tra Milan e gli agenti. Camarda la chiave?Massimiliano Allegri chiede a gran voce Kean per rinforzare il suo attacco. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milan, Allegri vuole su Kean: pronti 30/35 milioni di euro più Camarda per la Fiorentina; Kean, compleanno con doppia sorpresa: i primi passi e l’invito a Milanello; Strage di Crans Montana: Regione parte civile con lo Stato? Intanto c’è il via libera in Consiglio; Calciomercato, Allegri spinge per Kean: primi contatti tra Milan e gli agenti. Camarda la chiave?. Mossa a sorpresa del Milan: arriva Kean grazie a CamardaIl Milan vuole Moise Kean per la prossima stagione: i rossoneri sono pronti a giocarsi la carta Camarda, i dettagli ... milanlive.it Milan, il primo nome per l'attacco è Kean. Camarda può essere offerto alla FiorentinaIl Milan si muove in anticipo per rinforzare l’attacco in vista dell’estate e nella lista dei desideri resta in primo piano Moise Kean. Come. tuttomercatoweb.com #calciomercato #milan Milan, contatti con gli agenti di #Kean: si studia la prima offerta. Occhio al jolly #Camarda #SempreMilan - facebook.com facebook #calciomercato #milan Milan, contatti con gli agenti di #Kean: si studia la prima offerta. Occhio al jolly #Camarda #SempreMilan x.com