Milan Allegri aspetta Saelemaekers e Nkunku | è il momento della svolta

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo a due giocatori rossoneri da cui ci si aspetta qualcosa in più da qui a fine stagione. Il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo domani sera alle ore 18:00 per sfidare in casa il Parma di Carlos Cuesta che all'andata fermò i rossoneri sul 2-2. Domani sera a 'San Siro', con ogni probabilità, tornerà titolare Alexis Saelemaekers, ormai recuperato dal problema fisico che lo aveva fermato nelle ultime due partite. Nelle prime 22 è stato uno dei titolarissimi di Massimiliano Allegri, garantendo spunti, velocità ed equilibrio tattico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, De Winter: “Allegri un riferimento. Gol a Roma, un momento molto bello. Su Saelemaekers …”Koni De Winter ha parlato senza troppi giri di parole.

Milan, infortunio grave! Come sta Saelemaekers. Esclusiva: il futuro di Nkunku. Vlahovic solo se …Il Milan si trova a fare i conti con un infortunio serio a Saelemaekers, che ha lasciato il campo in modo preoccupante.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milan tra speranze e alta tensione. Allegri punta tutto su Rabiot e Leao; Milan-Como, formazioni ufficiali: le scelte su Loftus e Pulisic! Per Leao, Douvikas, Saelemaekers, Caqueret…; Milan, Allegri: Saelemaekers è a disposizione, mentre Pulisic è da valutare. Su Leão...; Allegri prima di Milan – Como: Saelemaekers a disposizione, Pulisic ha un fastidio.

Fabregas: Saelemaekers? Mi scuso ma il Milan non ha pareggiato col Como per questo. Allegri…Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Juventus-Como, Cesc Fabregas è tornato a parlare di quanto accaduto in Milan-Como ... msn.com

Milan-Como, Allegri: Saelemaekers disponibile, Leao e Pulisic preziosi per fine stagioneA caccia della terza vittoria di fila, il Milan vuole blindare un posto nella prossima Champions League. Al 2° posto in classifica a -8 dall'Inter capolista, i rossoneri recuperano mercoledì alle ... sport.sky.it

#Allegri: “Il campionato italiano è bellissimo, ma l’anno prossimo il #Milan deve giocare in Champions. #Rabiot è cresciuto tantissimo: ora è molto più forte di quando stava alla #Juventus. #Pavlovic mi fa arrabbiare sui controlli: per il resto mi piace molto e dà s x.com

Conferenza stampa Allegri pre Milan Parma: «Partita importante, dobbiamo essere compatti. Var Ecco un suggerimento. Infortuni Vi dico come stiamo» - facebook.com facebook