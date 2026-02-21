Mignani dopo la sconfitta con lo Spezia | Prima della partita ho sentito la fiducia della società Voglio pensare positivo

Michele Mignani critica la sconfitta subita contro lo Spezia, che ha causato la settima sconfitta su nove partite. Prima del match, aveva sentito la fiducia della società, ma poi la squadra ha subito tre gol in trasferta. I tifosi hanno fischiato e contestato al termine, mentre l’allenatore cerca di mantenere il morale alto. La squadra ora deve affrontare la prossima sfida con determinazione.

Michele Mignani a fine gara ha commentato la rocambolesca sconfitta per 3-2 contro lo Spezia, la settima su nove partite che ha fatto scattare la contestazione e i fischi del Manuzzi Michele Mignani a fine gara ha commentato la rocambolesca sconfitta per 3-2 contro lo Spezia, la settima su nove partite che ha fatto scattare la contestazione e i fischi del Manuzzi. "Prendiamo gol con troppa facilità pur non concedendo molto agli avversari - ha detto il tecnico - è un demerito soprattutto perché si ripete nel tempo. La squadra però crea e penso che il risultato di oggi sia ingiusto". Sul gol contestato di Artistico, il 3-2 per i liguri: “Purtroppo le partite sono decise dagli episodi, non mi spiego più niente, accetto quello che è stato deciso”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Bastoni ammette: «Quando ho sentito il contatto con Kalulu ho accentuato la caduta. La cosa che mi dispiace di più è la reazione avuta dopo»Alessandro Bastoni ha ammesso di aver esagerato nella caduta dopo il contatto con Kalulu, spiegando che la sua reazione è stata sbagliata.

