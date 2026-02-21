Mezzocorona | Enoteca Assaltata 6.000€ di Danni e Paura nel Centro

Un furto ha colpito un’enoteca nel centro di Mezzocorona, lasciando danni per oltre 6.000 euro. I ladri hanno infranto la vetrina di notte, portando via alcune bottiglie di pregio. La scena si è scoperta al mattino, con vetri rotti e scaffali sovraffollati di oggetti rovinati. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. La comunità locale si chiede se si possa rafforzare la sicurezza nel quartiere.

Mezzocorona Sotto Shock: Spaccata in Enoteca, Danni Superiori ai 6.000 Euro e Allarme per la Sicurezza nel Centro Storico. Un'enoteca nel cuore di Mezzocorona, rinomata località del Trentino, è stata colpita da un furto notturno che ha causato danni stimati in oltre 6.000 euro. La banda di malintenzionati ha forzato l'ingresso nell'esercizio commerciale, danneggiando infissi e vetrate per prelevare denaro e attrezzature, costringendo i titolari a sospendere temporaneamente l'attività. L'episodio ha sollevato un'ondata di preoccupazione tra i commercianti e i residenti, che interrogano sulla sicurezza del centro storico e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione.

