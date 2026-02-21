Meteo Roma del 21-02-2026 ore 19 | 15

Il servizio meteorologico ha segnalato che le condizioni del tempo a Roma sono peggiorate a causa di piogge e temporali, soprattutto durante la notte. Le previsioni indicano un aumento della nuvolosità e un calo delle temperature, con venti provenienti da ovest. La pioggia si intensifica sulla regione, influenzando il traffico e le attività all'aperto. Le condizioni meteo restano instabili anche nelle prossime ore, con possibili ulteriori peggioramenti.

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 21-02-2026 ore 19:15

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo in serata non velocità in generale aumento al settentrione con locali piogge sulla Liguria peggiora mela notte con pioggia e temporali spartineve film sui 400 700 m al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito maggiori addensamenti sulla Toscana settentrionale al pomeriggio addensamenti nuvolosi sulla Toscana con locali piogge Altrove di interrata numero di temperatura vento da Ovest pioggia nella notte sul versante tirrenico al sud a mattino ho tempo stabile console permanente maggiori addensamenti sulla Sardegna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo tra la serata era notte nuvolosità in grado lamento sul versante tirrenico con piogge in arrivo specie nelle ore notturne temperature minime in generale diminuzione massime in calo al nord inviato centro sud e sulle Isole maggiori e previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo