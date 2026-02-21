Meteo | Previsioni per sabato 22 febbraio
Il cielo su Modena si presenta in gran parte sereno, con qualche nuvola che si accumula nel pomeriggio e sera. La causa principale è l’alta pressione che domina la regione. Le temperature rimangono miti e non sono attese precipitazioni durante la giornata. La giornata si mantiene stabile, con poche variazioni nelle condizioni del tempo. Le previsioni indicano che il cielo continuerà a essere prevalentemente limpido nelle ore successive.
A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2755m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico su litorali, pianura emiliana e dorsale romagnola cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su pianura romagnola e dorsale emiliana cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
