Meteo | Previsioni per sabato 22 febbraio

Il cielo su Modena si presenta in gran parte sereno, con qualche nuvola che si accumula nel pomeriggio e sera. La causa principale è l’alta pressione che domina la regione. Le temperature rimangono miti e non sono attese precipitazioni durante la giornata. La giornata si mantiene stabile, con poche variazioni nelle condizioni del tempo. Le previsioni indicano che il cielo continuerà a essere prevalentemente limpido nelle ore successive.

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2755m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico su litorali, pianura emiliana e dorsale romagnola cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su pianura romagnola e dorsale emiliana cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo | Previsioni per sabato 7 febbraioDomani a Modena il cielo sarà molto nuvoloso al mattino, con qualche pioggia leggera.

Meteo | Previsioni per sabato 14 febbraioSabato 14 febbraio, a Modena, ci sarà una giornata caratterizzata da nuvole fitte e piogge leggere.

Meteo #WeekEnd 14 - 15 febbraio 2026

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.