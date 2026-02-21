Metal Gear Solid come il genio di Kojima ha permesso di rompere per la prima volta la quarta parete nei videogiochi
Hideo Kojima ha rivoluzionato i videogiochi con Metal Gear Solid, portando per la prima volta la quarta parete nel settore. La sua invenzione ha coinvolto i giocatori in modo diretto, creando momenti sorprendenti e memorabili. In particolare, Kojima ha usato dialoghi e situazioni che sfidano l’illusione del mondo di gioco, coinvolgendo il pubblico in modo inedito. Questa innovazione ha aperto nuove strade per la narrazione interattiva e ha influenzato molti sviluppatori successivi.
Il nome di Hideo Kojima è diventato famoso in tutto il mondo grazie a Metal Gear Solid per la prima Playstation, grazie a quel primo capitolo in 3D lo storico art director nipponico ha fatto conoscere agli appassionati la sua visionaria capacità di rompere la quarta parete che divide l’opera dai fruitori. Chiunque si interessi al mondo dei videogiochi, anche chi è un parvenu di questo meraviglioso medium, sa benissimo chi è Hideo Kojima e che in tutto il mondo ci sono legioni di fan pronti a difendere a spada tratta ogni sua creazione. Tuttavia saranno parecchi coloro i quali conoscono solo in parte le ragioni di questo amore incondizionato e molti di questi probabilmente giudicano eccessivo il credito che gli viene concesso da addetti e gamer.🔗 Leggi su Esports247.it
