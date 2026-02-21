Messina mi ha accolta e io ricambio anche così | Konstantina studentessa greca di UniMe e l’esperienza solidale sul lungomare devastato dal ciclone Harry

Konstantina, studentessa greca di UniMe, ha deciso di aiutare la comunità di Santa Margherita dopo il passaggio del ciclone Harry, che ha causato danni visibili lungo il lungomare. La giovane si è unita a un gruppo di volontari per distribuire generi di prima necessità e pulire le aree colpite. La sua presenza ha rafforzato il senso di solidarietà tra residenti e studenti. La sua azione dimostra come anche un gesto semplice possa fare la differenza.

Il passaggio del ciclone Harry ha lasciato il segno sulla costa ionica. A Santa Margherita i danni erano evidenti. È stato un momento difficile per chi vive lì, non solo per il danno economico, ma per l'impatto emotivo del vedere i propri luoghi feriti. Insieme a MessinaAttiva e all’associazione Crescendo, siamo andati sul posto per dare una mano. L’obiettivo era molto pratico: pulire la spiaggia dal fango e da tutto ciò che la tempesta aveva portato. Sappiamo che il nostro intervento è stato una goccia nel mare, ma era importante esserci. Abbiamo sentito di essere utili e, lavorando insieme, si è creato un forte senso di comunità.🔗 Leggi su Feedpress.me

Ciclone Harry, sopralluogo sul lungomare di SidernoIl sopralluogo sul lungomare di Siderno, effettuato in occasione di Ciclone Harry, ha permesso alle autorità di valutare i danni causati dall'evento atmosferico.

Riposto, Pogliese e Sbardella (FdI): sopralluogo nel porto devastato dal ciclone HarryNel pomeriggio di ieri, il deputato Luca Sbardella e il senatore Salvo Pogliese di Fratelli d’Italia hanno effettuato un sopralluogo a Riposto, con particolare attenzione al porto, gravemente danneggiato dal ciclone Harry.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.