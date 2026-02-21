Messina e Napoli si incontrano a tavola Fratelli La Bufala ha scelto lo Stretto per festeggiare il compleanno
Messina e Napoli si sono incontrate ieri sera in un locale di via Vittorio Emanuele, dove
Il marchio internazionale delle pizzerie ha celebrato il "Bufala party" con una serata fatta di buon cibo e musica. La novità l'utilizzo dei prodotti locali curati dallo chef Francesco Moccia tornato dopo diciotto anni Quando si parla di cibo Napoli e Messina sono tra le città italiane imbattibili nel gusto. Se poi ci mettete che ieri sera il marchio internazionale delle pizzerie sparse in tutto il mondo ha festeggiato nei locali di via Vittorio Emanuele il suo 23esimo compleanno è stata pure festa. Le mani degli chef campani guidati da Francesco Moccia (diciotto anni fa fu lui il protagonista dell'apertura del locale) e i prodotti del territorio hanno creato un mix che ha esaltato il palato.🔗 Leggi su Messinatoday.it
