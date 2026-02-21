Messi torna al Barça? Il candidato alla presidenza Font | Vogliamo si ritiri dal calcio con noi

Víctor Font, candidato alla presidenza del Barcellona, ha dichiarato che vuole riportare Leo Messi nel club. La volontà nasce dalla volontà di concludere la carriera del campione con la maglia blaugrana. Font ha aggiunto che sta lavorando per convincere l’attaccante a tornare, anche offrendo un ruolo di rilievo all’interno della squadra. La trattativa potrebbe coinvolgere anche un progetto speciale legato alla formazione dei giovani. La decisione di Messi potrebbe arrivare presto.

Víctor Font, candidato alla presidenza del Barcellona, ha parlato della possibilità di un ritorno di Leo Messi in blaugrana. Nelle dichiarazioni riportate da As, Font ha spiegato: “ Messi è un punto di riferimento non solo come calciatore ma anche come persona. Riflette ciò che siamo noi al Barça: una persona lavoratrice, impegnata, leader, una persona onesta e che ama il Barça. Messi non può concludere il suo legame con il Barça con un addio in una sala chiusa. È impensabile. Deve andare via sul campo. Ovviamente, il come dipende dalla sua volontà e dalla situazione in cui si troverà alla fine del 2026.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Trump archivia il font Calibri: è troppo woke. Si torna al Times New RomanIl Dipartimento di Stato americano ha deciso di abbandonare il font Calibri, considerato troppo “woke” secondo Marco Rubio, e di tornare al classico Times New Roman.

USA, la crociata anti-woke passa anche dai font: “Il Calibri è troppo inclusivo”. E si torna al “tradizionale” Times New RomanNegli Stati Uniti, l'amministrazione Trump ha avviato una campagna contro la cultura woke, coinvolgendo anche aspetti inaspettati come i font.

