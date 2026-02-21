Messi torna al Barça? Il candidato alla presidenza Font | Vogliamo si ritiri dal calcio con noi
Víctor Font, candidato alla presidenza del Barcellona, ha dichiarato che vuole riportare Leo Messi nel club. La volontà nasce dalla volontà di concludere la carriera del campione con la maglia blaugrana. Font ha aggiunto che sta lavorando per convincere l’attaccante a tornare, anche offrendo un ruolo di rilievo all’interno della squadra. La trattativa potrebbe coinvolgere anche un progetto speciale legato alla formazione dei giovani. La decisione di Messi potrebbe arrivare presto.
Víctor Font, candidato alla presidenza del Barcellona, ha parlato della possibilità di un ritorno di Leo Messi in blaugrana. Nelle dichiarazioni riportate da As, Font ha spiegato: “ Messi è un punto di riferimento non solo come calciatore ma anche come persona. Riflette ciò che siamo noi al Barça: una persona lavoratrice, impegnata, leader, una persona onesta e che ama il Barça. Messi non può concludere il suo legame con il Barça con un addio in una sala chiusa. È impensabile. Deve andare via sul campo. Ovviamente, il come dipende dalla sua volontà e dalla situazione in cui si troverà alla fine del 2026.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Trump archivia il font Calibri: è troppo woke. Si torna al Times New RomanIl Dipartimento di Stato americano ha deciso di abbandonare il font Calibri, considerato troppo “woke” secondo Marco Rubio, e di tornare al classico Times New Roman.
USA, la crociata anti-woke passa anche dai font: “Il Calibri è troppo inclusivo”. E si torna al “tradizionale” Times New RomanNegli Stati Uniti, l'amministrazione Trump ha avviato una campagna contro la cultura woke, coinvolgendo anche aspetti inaspettati come i font.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lionel Messi doveva segnare sempre al Barcellona, altrimenti era scontento, rivela un suo ex compagno di squadra.; Barcellona, Victor Font cala l’asso: un manifesto gigante per promettere il ritorno di Messi; Il candidato presidenziale del Barcellona Victor Font svela il piano per il ritorno di Leo Messi; Lamine Yamal davanti a Leo Messi: i 5 calciatori con il maggior numero di maglie vendute nel 2025.
El retorn de Leo Messi, a escena en les eleccions del BarçaBarcelona Fa només un grapat de mesos, la sessió de fotos aparentment improvisada de Lionel Andrés Messi al nou Camp Nou va sacsejar la pau institucional del Barça de Joan Laporta. Quatre anys i mig d ... ara.cat
Leo Messi entra a la campanya del Barça: pancarta al centre de Barcelona d’una nit històricaI un dels precandidats que pretén assaltar el tron del Barça és Marc Ciria, que fins ara està sent molt ambiciós i ja fa temps que es deixa veure en l’entorn barcelonista. El que sembla que serà ... elnacional.cat
Ci si è messi in testa che la lotta di classe si può fare anche coi libri. Torna il Festival di Letteratura Working Class, che si svolgerà dal 10 al 12 aprile a Campi Bisenzio. Questa quarta edizione, diretta da Alberto Prunetti, ha come parola chiave "transizione". In - facebook.com facebook
Che Lionel #Messi possa un giorno tornare al #NewellsOldBoys non è mai stato un segreto, ma ora l’ipotesi sembra andare oltre il semplice sogno dei tifosi argentini. La suggestione, da sempre viva a #Rosario, avrebbe infatti assunto contorni più concreti. x.com