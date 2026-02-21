Mercato Inter Celik in scadenza con la Roma | è un’opzione! Ultime

Celik, attualmente in scadenza con la Roma, è diventato un possibile obiettivo per l'Inter. La decisione del difensore turco di non rinnovare il contratto ha attirato l'attenzione dei nerazzurri, che cercano rinforzi in difesa. La trattativa è ancora in fase preliminare, ma il club nerazzurro valuta seriamente l'acquisto. Nei prossimi giorni, potrebbero arrivare novità sulle mosse di mercato dell'Inter. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali.

Secondo quanto riportato dall'esperto di trattative Gianluca Di Marzio, il calciatore è attualmente in una situazione contrattuale delicata con la Roma, essendo vicino alla scadenza dell'accordo con il club giallorosso.

Juventus, sondaggio per Çelik: terzino in scadenza con la RomaLa Juventus sta cercando un nuovo terzino destro e negli ultimi giorni ha messo gli occhi su Zeki Çelik, che a giugno lascia la Roma a parametro zero.

