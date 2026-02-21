Memphis domina i Jazz con una rimonta spettacolare nel secondo tempo

Memphis ha ottenuto una vittoria sorprendente contro i Jazz grazie a una rimonta decisiva nel secondo tempo. Olivier-Maxence Prosper ha guidato i Grizzlies con 20 punti, mentre GG Jackson ha aggiunto 16 punti e 4 rimbalzi. Javon Small ha contribuito con 16 punti, 4 rimbalzi, 5 assist e 4 rubate. La squadra ha invertito il punteggio nel finale, portando a casa il successo. La partita si è conclusa con un risultato emozionante e spettacolare.

GG Jackson: 20 PTS, 4 REBJavon Small: 16 PTS, 4 REB, 5 AST, 4 STL https:t.coccFVjf1hkv pic.twitter.comX7IliWApcS Una serata di basket tra due squadre con rotazioni ridotte ha visto la rimonta dei memphis grizzlies su gli utah jazz, chiudendo la partita sul punteggio di 123-114. La sfida è stata caratterizzata da numerose assenze da parte di entrambe le formazioni, ma ha premiato l'efficacia collettiva e la gestione delle fasi finali. La contesa ha visto **otto** giocatori in doppia cifra su nove scesi in campo, a testimonianza di una profondità di roster utilizzata in maniera efficiente. Memphis ha operato un sorpasso decisivo nell'ultimo quarto, chiudendo con una reazione offensiva efficace e una difesa capace di contenere gli avversari durante i minuti chiave.