memorie di contrada personaggi e storie di vita

Storie e aneddoti di personaggi di contrada riuniti in un cartellone di spettacoli teatrali che inizieranno domani e proseguiranno fino a giugno. Memorie di contrada è il titolo della rassegna, ideata da Luca Rossi, direttore del Metateatro, che ha raccolto, con la collaborazione delle contrade e il consenso del Magistrato delle contrade, i racconti di uomini e donne che hanno lasciato il segno nella storia del rione e di Siena. Gli spettacoli proporranno le storie di personaggi del Novecento come l’omaggio al poeta istriciaiolo Luciano Fini, al barbaresco del Nicchio Giancarlo Cambi, alla fantina Rosanna Bonelli detta Rompicollo che sarà presente alla serata, a Piero Ligabue, a Luigi Bonelli e Pappio, per citarne alcuni.🔗 Leggi su Lanazione.it

Storie, volti, racconti di vita. Memorie dal territorioNel marzo del 2019, ho iniziato a collaborare con il Carlino, seguendo una regola fondamentale: raccontare storie, volti e memorie del territorio.

