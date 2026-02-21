Meloni | ricorderemo ' guerriero' Domenico

Il paese piange la scomparsa di Domenico, un bambino che ha combattuto con coraggio contro una malattia grave. La premier Meloni ha ricordato il piccolo come un vero guerriero, sottolineando la sua forza e il sorriso che ha lasciato nei ricordi di tanti. La notizia ha suscitato commozione tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La famiglia di Domenico ora affronta un dolore profondo e inaspettato. La sua storia rimarrà impressa nelle menti di chi lo ha conosciuto.

11.45 Meloni:ricorderemo 'guerriero' Domenico11.27 Nuovi dazi,Urso: cautela,responsabilità10.55 Alto rischio valanghe nell'arco alpino10.30 Bimbo Napoli, più gravi accuse indagati10.08 Domenico,bollettino Monaldi e cordoglio09.45 E' morto Domenico, il bimbo trapiantato09.10 Tentato omicidio Roma,4 minori in cella08.44 Londra, "Andrea esca da linea trono"08.44 Londra,"Andrea fuori da linea?E'giusto"

Morto Domenico Costantini, il "guerriero" che dava voce agli animaliÈ scomparso Domenico Costantini, noto per aver dedicato la sua vita a dare voce agli animali.

La forza e il coraggio di mamma Patrizia: “Domenico, mio piccolo guerriero. Insieme fino all’ultimo respiro”Patrizia ha condiviso con forza e coraggio il suo amore per il figlio Domenico, definendolo un vero guerriero.

