Melissa Greta Marchetto | Vi racconto mio papà Maurizio il Rocky del pattinaggio di velocità

Melissa Greta Marchetto condivide il ricordo di suo padre Maurizio, noto come il Rocky del pattinaggio di velocità. La conduttrice televisiva rivela come il padre abbia sempre incoraggiato la sua passione, portandola a seguire le gare di velocità sui ghiacci di Milano Cortina. Melissa descrive i momenti condivisi e il forte legame che li unisce, soprattutto durante le competizioni. La sua narrazione offre uno sguardo autentico sulla figura paterna e sul suo ruolo nel mondo dello sport.

Maurizio Marchetto, 70 anni, è il “Velasco” del pattinaggio di velocità italiano, l’allenatore dietro i trionfi olimpici di Francesca Lollobrigida e dell’inseguimento maschile a squadre (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti) senza dimenticare la medaglia di bronzo di Riccardo Lorello. Tre Giochi da atleta (Innsbruck 1976, Lake Placid 1980 e Sarajevo 1984), da direttore tecnico della nazionale in varie epoche (1984-1992, 1994-2010, dal 2015 in poi) ha guidato anche Roberto Sighel (il padre di Pietro e Arianna) all’oro mondiale nel 1992 ed Enrico Fabris all’apoteosi di Torino 2006.🔗 Leggi su Gazzetta.it

