Philippe Vardon afferma che Mélenchon evita di condannare l’omicidio di Quentin, sostenendo che sarebbe come condannare se stesso. Quentin, un giovane francese di 23 anni, si impegnava attivamente nella parrocchia e aiutava i bisognosi. La sua morte ha sollevato molte discussioni tra le comunità locali, che chiedono chiarezza sulle responsabilità. La vicenda ha acceso un dibattito acceso tra diverse fazioni politiche e sociali.

« Quentin era un francese di 23 anni, un attivista patriottico e cattolico. Collaborava con la sua parrocchia e si occupava dei poveri». A dirlo al Secolo d’Italia è Philippe Vardon, deputato regionale 45enne della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e consigliere comunale di Nizza per Identité libértés, partito fondato di Marion Marechal. È anche dirigente generale della formazione politica. «Da anni, proscrizioni, minacce, intimidazioni e aggressioni sono diventate la norma contro gli attivisti di destra, compresi quelli più moderati, in particolare nelle università», aggiunge, sottolineando che il motivo per cui Mélenchon non condanna l’omicidio di Quentin Deranque è che farlo «sarebbe come condannare sé stessi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Quentin, c'è un indagato per omicidio. Bardella a Melenchon: "Complicità morale"La polizia francese ha fermato questa sera un sospettato legato alla morte di Quentin Deranque, un militante nazionalista, e ora è sotto inchiesta per omicidio.

Omicidio Quentin, Melenchon fa la faccia di bronzo: “Siamo noi quelli aggrediti” (video)Jean-Luc Melenchon, leader di La France insoumise, ha dichiarato che il suo gruppo è stato aggredito più volte, anche dopo l’omicidio di Quentin a Lione.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.