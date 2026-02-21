Meglio ladri che secondi | così El Puntero ribaltò Firenze

El Puntero ha suscitato scalpore a Firenze affermando che “meglio ladri che secondi”. La sua dichiarazione ha acceso le polemiche tra tifosi e commentatori, che hanno evidenziato come le parole mettano in discussione i valori dello sport. La frase, pronunciata durante un'intervista, ha generato reazioni immediate sui social e sui media locali. La questione della morale nel calcio continua a dividere pubblico e addetti ai lavori.

Se esiste un dogma che la liturgia del pallone non smette di officiare, è quello secondo il quale il genio coltiva da sempre un rapporto quanto meno esiziale con l'etica del sacrificio. Ricardo Daniel Bertoni, per tutti El Puntero, non deroga a questa regola aurea. Quando sbarca a Firenze nell'estate del 1980 — primo innesto straniero dell'era Pontello e primo assaggio di esotismo dopo il lungo, autarchico inverno delle frontiere chiuse — porta in dote un bagaglio ingombrante: l'oro mondiale del '78 e una personalissima, quasi filosofica avversione per il protagonismo del sudore. Si narra che nelle prime amichevoli agostane, mentre la canicola del Comunale picchia con spietatezza biblica, Daniel mendichi asilo nella striscia d'ombra proiettata dalla tribuna coperta.