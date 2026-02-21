Meet Greet e Bye | storia di una famiglia tra dolore e leggerezza – Recensione

Baby Lopez-Facundo ha deciso di rifiutare la chemioterapia, causando grande dolore tra i suoi quattro figli adulti. Malata terminale di cancro, la donna preferisce vivere i suoi ultimi mesi con serenità e senza ulteriori trattamenti invasivi. La sua scelta ha suscitato reazioni contrastanti nella famiglia, tra rabbia e comprensione. La passione di Baby per i K-Drama aggiunge un tocco di leggerezza alla difficile situazione. La famiglia si confronta con una decisione che cambierà il loro modo di affrontare la perdita.

Baby Lopez-Facundo è una grande appassionata di K-Drama, a dispetto dell’età avanzata. Malata terminale di cancro, è stanca di lottare contro quel male che ha fatto ritorno e non intende sottoporsi a sfiancanti sedute di chemioterapia, una decisione che ha suscitato grande scalpore e dolore nei suoi quattro figli adulti. Tupe, il primogenito, ha fatto ora ritorno da Los Angeles, dove vive ormai da anni gestendo un ristorante; Brad ha rinunciato invece ai suoi sogni per accudire la madre; Geri Ann è la figlia che porta ancora le ferite di un’assenza paterna mai elaborata mentre Leo cerca di mantenere l’unione familiare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

