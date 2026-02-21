Meet Greet e Bye | storia di una famiglia tra dolore e leggerezza – Recensione

Baby Lopez-Facundo ha deciso di abbandonare le cure contro il cancro che le era stato diagnosticato, causando dolore tra i suoi quattro figli adulti. La donna, appassionata di K-Drama, si è rifiutata di continuare le terapie, preferendo trascorrere i suoi ultimi momenti in tranquillità. La scelta ha acceso un vivace dibattito familiare e ha portato a discussioni intense tra i membri della famiglia. La sua decisione ha attirato l’attenzione sul delicato equilibrio tra desiderio di libertà e dovere familiare.

Baby Lopez-Facundo è una grande appassionata di K-Drama, a dispetto dell’età avanzata. Malata terminale di cancro, è stanca di lottare contro quel male che ha fatto ritorno e non intende sottoporsi a sfiancanti sedute di chemioterapia, una decisione che ha suscitato grande scalpore e dolore nei suoi quattro figli adulti. Tupe, il primogenito, ha fatto ora ritorno da Los Angeles, dove vive ormai da anni gestendo un ristorante; Brad ha rinunciato invece ai suoi sogni per accudire la madre; Geri Ann è la figlia che porta ancora le ferite di un’assenza paterna mai elaborata mentre Leo cerca di mantenere l’unione familiare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

