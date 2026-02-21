Medici Treviso l’umiliazione social | Giudicati per l’aspetto non
Un video pubblicato sui social ha mostrato medici di Treviso criticati per il loro aspetto, scatenando polemiche tra i professionisti. La clip, ripresa all’interno di un reparto, ha portato a commenti duri e insulti rivolti agli operatori sanitari. I medici si sono sentiti umiliati e hanno deciso di prendere posizione, sottolineando il loro ruolo e la professionalità. La vicenda ha acceso un dibattito sulla superficialità dei giudizi online riguardo alle persone in divisa.
Ospedale di Treviso, la Rivolta dei Camici: “Siamo Medici, Non Personaggi da Copertina”. Un video condiviso online ha scatenato una reazione inaspettata tra i medici di un ospedale del Trevigiano. Stanchi di essere giudicati per il loro aspetto fisico anziché per la loro competenza, i professionisti sanitari hanno espresso il loro disagio, aprendo un dibattito sulla rappresentazione pubblica della professione medica e sull’influenza dei social media. L’origine della polemica: un video e una cascata di commenti. La vicenda è emersa nella mattinata del 21 febbraio 2026, quando un video, originariamente condiviso dalla sorella di una sciatrice statunitense, ha iniziato a circolare online.🔗 Leggi su Ameve.eu
La sorella di Lindsey Vonn e il video sul fascino dei medici di Treviso, il direttore dell'Usl: ‘Da noi dottori giovani con bei fisici, gli americani troppo palestrati’. L'ironia della sorella della campionessa ricoverata in Veneto dopo la caduta in pista: «Dimenticate le - facebook.com facebook
La sorella di Vonn e i medici di Treviso: se la molestia è in mondovisione x.com