Medici Treviso l’umiliazione social | Giudicati per l’aspetto non

Un video pubblicato sui social ha mostrato medici di Treviso criticati per il loro aspetto, scatenando polemiche tra i professionisti. La clip, ripresa all’interno di un reparto, ha portato a commenti duri e insulti rivolti agli operatori sanitari. I medici si sono sentiti umiliati e hanno deciso di prendere posizione, sottolineando il loro ruolo e la professionalità. La vicenda ha acceso un dibattito sulla superficialità dei giudizi online riguardo alle persone in divisa.