Medici agrigentini alle Olimpiadi invernali l' Ordine | Portano in alto il nome della provincia

Tre medici di Agrigento, Federica Carità, Alice Mirasola e Paolo Sgarito, hanno partecipato come medici ufficiali alle Olimpiadi invernali. La loro presenza ha attirato l’attenzione sulla professionalità del settore sanitario locale. Sono stati scelti tra molti per il loro expertise e capacità di gestire situazioni critiche in ambienti sportivi estremi. La loro esperienza dimostra che anche in provincia si formano specialisti di alto livello e pronti a sfide internazionali. La loro partecipazione rappresenta un esempio di eccellenza.

Tre i medici agrigentini - Federica Carità, Alice Mirasola e Paolo Sgarito - che sono stati in servizio ai Giochi Olimpici invernali. "Un orgoglio", per l'Ordine che sintetizza l'esperienza con queste parole: "Stanno portando in alto il nome della nostra provincia". Federica Carità, fisiatra, è rientrata da Bormio dopo due settimane di servizio al Policlinico Olimpico, racconta un'esperienza intensa e altamente formativa: "È stato un privilegio lavorare in un contesto così complesso. Mi sono occupata della preparazione atletica e della gestione degli infortuni degli atleti dello sci alpino ma anche dell'assistenza a tutta la famiglia olimpica.