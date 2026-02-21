Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | beffa olandese l’Italia chiude quarta per un argento

L’Italia si posiziona quarta nel medagliere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 a causa di una medaglia d’argento mancata negli ultimi minuti di gara. La delusione deriva da una gara combattuta fino alla fine, in cui gli atleti italiani hanno dato il massimo, ma non sono riusciti a superare la concorrenza di alcune nazioni europee. La competizione si conclude tra grandi emozioni e tanta attesa per le prossime sfide in programma.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell’ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l’Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi. 🔗 Leggi su Oasport.it

