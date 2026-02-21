Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | arriva il decimo oro! Si sogna il terzo posto finale!

Milano-Cortina 2026 conquista il suo decimo oro durante le Olimpiadi invernali, che hanno preso il via mercoledì 4 febbraio e si concluderanno il 22. La vittoria arriva grazie a un atleta che ha sfoggiato una prestazione impressionante in una gara di sci alpino, portando punti preziosi alla squadra italiana. La competizione prosegue con molte sfide ancora da affrontare, mentre gli atleti si preparano per le prossime medaglie da assegnare.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell'ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l'Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi.

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: l’Italia consolida il terzo posto con il decimo oro!L’Italia conquista il suo decimo oro alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, rafforzando la posizione sul podio grazie a una vittoria nel settore dello sci alpino.

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: l’Italia consolida il 2° posto!L’Italia si mantiene al secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato diverse medaglie nelle prime giornate di gara.

