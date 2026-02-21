Me l’ha comunicato la Rai L’annuncio di Carlo Conti sul Festival di Sanremo
La Rai ha comunicato che Carlo Conti condurrà il Festival di Sanremo nel 2025 e nel 2026, dopo che nel maggio 2024 l’azienda aveva annunciato il suo coinvolgimento. La decisione segue il passaggio di Amadeus al Nove e prevede un impegno di due anni per il conduttore toscano. Conti ha confermato la notizia durante una recente intervista, aggiungendo dettagli sul suo entusiasmo per questa nuova sfida. La sua presenza al festival si aspetta già con curiosità.
Quando nel maggio 2024 la Rai annunciò che sarebbe stato Carlo Conti a guidare il Festival di Sanremo dopo il passaggio di Amadeus al Nove, l’azienda chiarì subito un punto fondamentale: l’impegno del conduttore toscano sarebbe stato limitato a due edizioni, quelle del 2025 e del 2026. Una staffetta programmata, dunque, con un orizzonte temporale preciso. E lo stesso Conti, in più occasioni, ha ribadito che nel 2027 non tornerà all’Ariston, neppure nelle vesti di direttore artistico. Le sue parole sono state confermate anche nella recente intervista rilasciata al settimanale Chi, dove il conduttore di Tale e Quale Show ha tracciato un bilancio degli ultimi dodici anni della kermesse.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Domenica In, Carlo Conti in collegamento da Sanremo per un nuovo annuncio sul FestivalCarlo Conti ha fatto un collegamento da Sanremo per annunciare una novità sul Festival.
Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: "Tiziano Ferro superospite al Festival"Carlo Conti ha annunciato che Tiziano Ferro sarà il superospite del Festival di Sanremo 2026.
Ecco i cantanti di Sanremo 2026 forniti da Carlo Conti al TG1 #rai #sanremo
All'anagrafe William Mezzanotte, 31 anni, debutterà al Teatro Ariston per la 76esima edizione della kermesse, che si terrà dal 24 al 28 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti - facebook.com facebook
Carlo Conti annuncia Bianca Balti nella serata delle cover a #Sanremo2026 e una sorpresa dedicata a Pippo Baudo x.com