Mazzata Napoli un big non ce la fa | Conte stravolge tutto a Bergamo

Il Napoli perde un giocatore importante a causa di un infortunio muscolare durante l’allenamento, complicando le scelte di formazione per la partita contro l’Atalanta. Il tecnico ha deciso di modificare il modulo e di puntare su giovani emergenti per coprire le assenze. La squadra si allena intensamente per adattarsi alle nuove disposizioni, mentre i tifosi attendono conferme sulla strategia adottata. La sfida si avvicina e il mister lavora per trovare soluzioni efficaci.

© Spazionapoli.it - Mazzata Napoli, un big non ce la fa: Conte stravolge tutto a Bergamo

Il Napoli scenderà in campo domani per affrontare l'Atalanta. Gli azzurri dovranno ancora fare a meno di tanti calciatori e non ci sono novità positive sotto questo punto di vista. Secondo Sky Sport, Scott McTominay alzerà bandiera bianca. Conte ha già pronto così un Napoli rivoluzionato, con Alisson Santos dall'inizio in attacco. McTominay alza bandiera bianca. Le ultime notizie da Sky Sport segnalano le possibili novità della formazione del Napoli per la partita contro l'Atalanta. Conte dovrà certamente fare a meno ancora una volta di McTominay: lo scozzese non è partito per Bergamo e salterà così la sua terza partita consecutiva.