La maxi-bonifica nell’ex Poderaccio, causata da anni di discariche abusive, prevede l’installazione di barriere resistenti, new jersey e reti metalliche per bloccare nuovi abbandoni. Gli operai hanno iniziato i lavori nell’area di via del Poderaccio, che si estende lungo via dell’Argingrosso, per proteggere il terreno da ulteriori sversamenti illegali. La zona, sgomberata nel 2020, continua a essere teatro di rifiuti abbandonati, nonostante i tentativi di vigilanza. Le nuove barriere cambiano il volto del sito.

Intervento intenso per rimuovere otto tonnellate di rifiuti. Galgani: “Un primo passo per riportare il decoro in un'area che è purtroppo sotto attacco da tempo” Nuovo intervento di bonifica nell’area di via del Poderaccio, con accesso da via dell’Argingrosso. L’area – ex campo nomadi sgomberato nel 2020 – continuava purtroppo a essere oggetto di abbandoni illeciti, con la formazione di vere e proprie discariche abusive. Nelle ultime operazioni, partite nel dicembre scorso e concluse negli ultimi giorni, gli operatori di Plures Alia chiamati ad intervenire dal Comune di Firenze hanno rimosso oltre 6 tonnellate di rifiuti non differenziabili e più di 2 tonnellate di rifiuti ingombranti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Firenze, maxi bonifica all’ex Poderaccio: rimosse 8 tonnellate di rifiuti abusiviFirenze ha avviato una maxi bonifica nell’ex Poderaccio, rimuovendo otto tonnellate di rifiuti illegali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Maxi-bonifica all'ex Poderaccio: barriere ad alta resistenza, new jersey e reti metalliche per impedire nuove discariche; A Poderaccio conclusa la maxi-bonifica: 8 tonnellate di rifiuti abusivi; Maxi bonifica per la discarica sotto il ponte del Villaretto: E ora valutiamo una telecamera; Ex depuratore: finita la bonifica, avanti i lavori per il nuovo parcheggio da 100 posti.

Vimodrone, l’ex discarica Eca: a rischio la maxi bonifica da 6 milioni di euro dopo il ricorso al Tar della proprietàVimodrone (Milano), 28 aprile 2025 – Area Nova–Elfe, ex discarica Eca, con un ricorso al Tar la proprietà tenta di bloccare il maxi piano di risanamento da 6 milioni avviato dal Pirellone. In ballo i ... ilgiorno.it

Vimodrone, l’ex discarica Eca. Maxi bonifica da 6 milioni in bilicoArea Nova-Elfe, con un ricorso al Tar la proprietà tenta di bloccare il piano di risanamento avviato dal Pirellone. Secondo il Comune in ballo i costi della pulizia. È uno dei 18 siti orfani, ... ilgiorno.it

Maxi-bonifica all'ex Poderaccio: barriere ad alta resistenza, new jersey e reti metalliche per impedire nuove discariche x.com