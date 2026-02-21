Max Pezzali in Lego | 8.000 mattoncini sardi per Sanremo 2026

Max Pezzali ha ispirato la creazione di un mosaico di oltre 8.000 mattoncini Lego in Sardegna, in vista di Sanremo 2026. L’artista Maurizio Lampis ha deciso di rappresentare il cantante con dettagli precisi, utilizzando pezzi colorati per catturare la sua immagine. L’opera, visibile in una mostra locale, richiama l’attenzione di appassionati e visitatori. La figura di Pezzali si distingue per i colori vivaci e l’accuratezza dei particolari.

L’Omaggio Lego a Max Pezzali: Un Mosaico Sardo per Sanremo 2026. Un artista sardo, Maurizio Lampis, ha creato un mosaico di oltre 8.000 mattoncini Lego per celebrare l’attesa partecipazione di Max Pezzali al Festival di Sanremo 2026, dove il cantautore sarà super ospite per tutte e cinque le serate. L’opera, svelata in queste ore, rappresenta un tributo originale e inaspettato al talento di Pezzali, unendo arte, passione e l’iconica riconoscibilità dei mattoncini Lego. L’idea di Lampis nasce dalla forte risonanza che Max Pezzali ha avuto in Sardegna, in particolare dopo il memorabile concerto di Capodanno in piazza a Sassari, un evento che ha migliaia di persone celebrare insieme le sue hit più amate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Festival di Sanremo 2026: Max Pezzali primo ospiteIl Festival di Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, giunto alla sua 76ª edizione.

Sanremo 2026, Max Pezzali ospite fisso sulla naveDurante il Festival di Sanremo 2026, Max Pezzali sarà ospite fisso, partecipando a tutte e cinque le serate.

MAX PEZZALI OSPITE FISSO a SANREMO 2026

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.