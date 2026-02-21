Mattia Bellucci l' orrore delle scommesse nel tennis | Muori schiantandoti in auto

Mattia Bellucci ha ricevuto insulti violenti e minacce di morte online, mentre il problema delle scommesse illegali nel tennis continua a crescere. Le parole offensive sono state lanciate dopo alcune sue dichiarazioni pubbliche, alimentando un clima di ostilità sui social. La sua vicenda dimostra come le intimidazioni e le aggressioni verbali siano ormai all’ordine del giorno nel mondo di questo sport. La questione delle scommesse irregolari rimane aperta.

Insulti brutali e vergognosi, l’ennesima ondata d’odio che travolge Mattia Bellucci e conferma, ancora una volta, come il problema delle scommesse nel tennis sia endemico, ormai fuori controllo. Dopo una sconfitta, il tennista lombardo – semifinalista a Rotterdam 2025 ed ex numero 63 del mondo – ha pubblicato un post sui social. In risposta, è arrivato il solito fiume tossico e inquietante: minacce, auguri di morte, violenza verbale gratuita e agghiacciante. " Spero che tu muoia in un incidente di macchina e che i tuoi genitori facciano la tua stessa fine ". "Perché non smetti di giocare a tennis, stupido figlio di putt***".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Bellucci posta e... si scatena l'inferno: "Muori tu e i tuoi genitori, figlio di p..."Bellucci ha scritto un messaggio violento sui social dopo aver perso una partita.

