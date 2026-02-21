Mateta sarà bianconero in estate | arriva la conferma

Jean-Philippe Mateta si trasferirà alla Juventus questa estate, confermando le voci circolate nelle ultime settimane. La decisione è stata presa dopo un’intensa trattativa tra i club, con il giocatore che ha scelto di cambiare aria per motivi sportivi e di crescita personale. Il suo arrivo porterà sicuramente nuova energia in attacco, e tutti attendono con ansia l’annuncio ufficiale. La firma potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Nuovo colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Jean-Philippe Mateta: la bomba arriva dall’Inghilterra. Prima ci aveva provato con una certa insistenza la Juventus, poi si è inserito il Milan ma l’affare è saltato sul più bello a causa di alcuni problemi riscontrati nel corso delle visite mediche. Alla fine Jean-Philippe Mateta è rimasto al Crystal Palace, ma quasi sicuramente cambierà maglia al termine della stagione in corso. Il suo futuro, però, potrebbe essere targato ancora Premier League e non Serie A. Mateta (Ansa Foto) – calciomercato.it La bomba di calciomercato arriva direttamente dall’Inghilterra.🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juventus, primo colpo per l’estate: Celik sarà bianconeroLa Juventus sta per annunciare l'arrivo di Zeki Celik, che lascia la Roma a parametro zero.

Mercato Juventus, nuovo duello con l’ex bianconero Manna: in estate sarà sfida aperta col Napoli per quel centrocampista! I dettagliIl mercato della Juventus si infiamma con un nuovo confronto per un centrocampista, con l’ex bianconero Manna tra i protagonisti.

