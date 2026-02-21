Masterchef rinviato | Sanremo blocca la finale ora il 5 marzo in TV

Il Festival di Sanremo ha causato il rinvio della finale di Masterchef 15, spostandola al 5 marzo alle 21:15 su Uno e in streaming su NOW. La scelta deriva dalla volontà di evitare il confronto diretto tra i due eventi televisivi più seguiti della settimana. La produzione del cooking show ha deciso di spostare la conclusione del talent culinario per garantire maggiore visibilità. La nuova data rappresenta un’opportunità per gli appassionati di cucina di seguire entrambe le manifestazioni.

La finale di Masterchef 15 è stata rinviata a giovedì 5 marzo alle 21:15 su Uno e in streaming su NOW, a causa della programmazione del Festival di Sanremo, che ha portato alla decisione di evitare lo scontro d'audience tra i due eventi televisivi di punta. La scelta, che ha interessato anche la fiction "Don Matteo 15", dimostra la forza di attrazione del kermesse canora sull'intero palinsesto televisivo. Un cambiamento di programma inatteso per i fan di Masterchef, costretti a rimandare l'attesa per scoprire il vincitore della quindicesima edizione del celebre cooking show. L'appuntamento con la finalissima, inizialmente previsto per il 26 febbraio, slitta di quasi una settimana, complice l'ingombrante presenza di Sanremo nel panorama televisivo italiano.