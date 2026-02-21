Masci inaugura il comitato elettorale ai Colli | Vinceremo di nuovo al terzo turno sarà un risultato eccezionale
Masci ha aperto il nuovo comitato elettorale ai Colli, motivato dalla volontà di bissare il successo passato. La sua squadra punta a conquistare la vittoria al primo turno, rafforzando il suo ruolo nel territorio. Durante l’inaugurazione, Masci ha sottolineato la determinazione di raggiungere un risultato storico e di portare avanti progetti concreti per la comunità locale. La campagna elettorale entra nel vivo con questa iniziativa.
Il sindaco uscente non lascia spazio a dubbi: è certo che la vittoria alle elezioni parziali dell'8 e del 9 marzo arriverà e senza arrivare al ballottaggio. Masci parla dei progetti conclusi, quelli in corso e quelli che verranno e sul fatto che sarà vittoria aggiunge: "Lo percepisco dal fatto che tutti ci dicono di andare avanti". “Vinceremo per la terza volta al primo turno e questo risultato ci permetterà di fare ancora di più”.- Così il sindaco uscente Carlo Masci all’inaugurazione del comitato elettorale dei Colli, in Largo Madonna dei sette dolori dove ha incontrato candidati e amici in vista del voto parziale dell’8 e del 9 marzo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Il "J'accuse" di Costantini: "Masci non è più sindaco, non permetterò che il Comune diventi il suo comitato elettorale"L'ex sindaco Costantini critica Carlo Masci, affermando che non è più il sindaco e che il Comune non deve diventare un suo comitato elettorale.
