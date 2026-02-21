Martin | Guido in modo più naturale è il primo giorno che sento la moto mia

Jorge Martín ha ripreso le corse al Chang International Circuit di Buriram, dopo aver ricevuto il via libera medico. Durante i primi giri, ha detto di sentirsi più naturale in sella alla moto, come se fosse la sua prima volta. La sua presenza ha portato entusiasmo tra i tifosi e i tecnici, che sperano in una stagione più competitiva. Martín si è concentrato sulla messa a punto, senza fretta di forzare i tempi.

© Mondosport24.com - Martin: "Guido in modo più naturale, è il primo giorno che sento la moto mia

La prima giornata di test al Chang International Circuit di Buriram ha segnato il rientro di Jorge Martín in MotoGP, dopo l’ok medico che ne ha consentito la ripresa in pista. In Thailandia, il pilota spagnolo ha affrontato la sessione mattutina con l’obiettivo di valutare la reazione del corpo e le potenzialità della moto dopo l’intervento di fine novembre, offrendo una lettura chiara delle sue condizioni e del lavoro svolto dal team nel periodo tra i test di Sepang e l’imminente stagione. idoneo venerdì dai medici, Martín ha potuto scendere in pista e ha completato 39 giri durante la sessione mattutina, con il miglior tempo di 1'29"813 al 26° giro, a soli 0"135 dal riferimento stabilito da Pecco Bagnaia in 1'29"678.🔗 Leggi su Mondosport24.com Leggi anche: House of the Dragon, George R.R. Martin sbotta: “Questa non è più la mia storia” Leggi anche: Addio a Martin Parr, il fotografo che ha rivoluzionato il modo di osservare il quotidiano Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. MotoGP | Martin: Guido in modo più naturale, è il primo giorno che sento la moto miaTornato in pista questo fine settimana, alla guida dell'Aprilia, dopo aver subito due interventi chirurgici, lo spagnolo ha affermato di non essersi mai sentito così a suo agio sulla moto, anche se de ... it.motorsport.com La forza della terra Oggi insieme a Nora, Stella, Iris, Marinella, Anna, Michael, Rishein, Elena, Guido Martin e un gruppo di 5 genitori abbiamo dato l’avvio al progetto orto dal titolo terra e sorrisi. La magia è cominciato dalla nostra bacheca dei tesori: una racco - facebook.com facebook