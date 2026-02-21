Martella | Appena eletto chiederò al Governo tre cose precise per Venezia

Martella annuncia che, appena eletto, chiederà al Governo un incontro urgente con il presidente del Consiglio. L’obiettivo è riunire il Comitatone, mai convocato negli ultimi anni, per discutere interventi mirati a proteggere gli equilibri naturali di Venezia. La richiesta mira a definire azioni concrete e rapide per salvaguardare la città. La proposta rappresenta un passo deciso per affrontare le criticità ambientali e infrastrutturali del territorio.

La convocazione del Comitatone, il rifinanziamento strutturale e pluriennale della Legge Speciale, l'apertura del dossier per rendere la città a Statuto speciale «La prima cosa che farò, subito dopo le elezioni, sarà chiedere un incontro al presidente del Consiglio dei ministri con un ordine del giorno molto preciso: la convocazione del Comitatone, che non viene riunito da anni, per mettere a punto tutti quegli interventi diffusi degli equilibri naturali e di cura dell'ecosistema naturale dei quali Venezia ha bisogno; il rifinanziamento strutturale e pluriennale della Legge Speciale; e l'apertura del dossier per rendere Venezia una città a statuto speciale».

