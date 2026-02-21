Marotta annuncia | Lautaro? Sono certo che anticiperà i tempi! Sul campo del Bodo rispondo così

Beppe Marotta afferma che Lautaro Martinez potrebbe anticipare i tempi, dopo aver visto il suo impegno negli allenamenti. Il presidente dell’Inter ha commentato la situazione dell’attaccante argentino prima della partita contro il Bodo, sottolineando la fiducia nelle sue capacità di migliorare rapidamente. Marotta ha anche detto che il club lavora per rafforzare la rosa, puntando a rispondere con determinazione alle sfide imminenti. La squadra si prepara ora alla sfida con entusiasmo e concentrazione.

