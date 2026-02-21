Marketing e Made in Italy in lutto | addio al prof Aiello 65 anni

Gaetano Aiello, noto esperto di marketing e internazionalizzazione, è morto a 65 anni, lasciando un vuoto nel settore. La sua scomparsa arriva dopo una lunga carriera dedicata allo sviluppo di strategie per le aziende italiane all’estero. Aiello aveva recentemente promosso progetti innovativi per valorizzare il Made in Italy nei mercati internazionali. La sua morte ha colpito molti colleghi e studenti che lo ricordano come un punto di riferimento nel campo. La sua assenza si farà sentire nel settore.

Addio a Gaetano Aiello, Maestro del Marketing e dell’Internazionalizzazione delle Imprese. Si è spento all’età di 65 anni l’economista Gaetano Aiello, figura di spicco nel panorama accademico italiano e riconosciuto esperto di marketing, internazionalizzazione delle imprese e Made in Italy. La sua scomparsa, avvenuta ieri, lascia un vuoto significativo nella comunità scientifica e nel mondo delle imprese, a cui ha dedicato una vita intera di studi e consulenza. Gli Inizi e l’Impegno all’Università di Firenze. Nato a Catania nel 1961, Gaetano Aiello ha intrapreso la sua carriera accademica all’Università di Firenze nel 1990, dove ha rapidamente dimostrato un talento naturale per l’analisi delle dinamiche economiche e aziendali.🔗 Leggi su Ameve.eu

