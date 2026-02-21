Marc Soler rischia 4 anni di squalifica | ha contattato Pepe Martì il guru del doping di Armstrong

Marc Soler, ciclista spagnolo della UAE, rischia fino a quattro anni di stop dopo aver contattato Pepe Martì, noto per il suo ruolo nello scandalo Armstrong. Gli investigatori hanno scoperto che Soler avrebbe cercato il famoso guru del doping, coinvolto anche in un procedimento ancora aperto. La questione ha sollevato grande attenzione nel mondo del ciclismo, che aspetta di conoscere le eventuali conseguenze di questo episodio. La procura ha già avviato le verifiche necessarie.

Incredibile storia attorno a Marc Soler, ciclista spagnolo gregario alla UAE di Pogacar che dovrà dimostrare la propria estraneità alle accuse rivolte dagli investigatori della agenzia antidoping: è sospettato di aver avuto contatti con Pepe Martì figura centrale dello scandalo Lance Armstrong, per cui subì una squalifica di 15 anni, ancora in corso.