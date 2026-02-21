Mangiare non è sapere

In una storia Instagram di una collega molto capace ho visto una dicotomia che spiega meglio di mille parole un concetto sul quale chi fa questo lavoro si deve interrogare spesso: mangiare è diverso da sapere. Chiunque entri in un ristorante ha il diritto di raccontare la propria esperienza. Può consigliare un indirizzo agli amici, scrivere che si è trovato bene, dire che tornerebbe. È parte naturale della conversazione sul cibo: il passaparola è sempre esistito. Ma consigliare non significa fare critica gastronomica. Il consiglio nasce dall’esperienza individuale. La critica, invece, è un esercizio argomentato.🔗 Leggi su Linkiesta.it

Cos’è Veganuary? Ecco tutto quello che dobbiamo sapere sulla “sfida” a mangiare plant based per un meseVeganuary è una sfida che invita a seguire una dieta vegana per tutto il mese di gennaio.

Leggi anche: Mangiare in italiano

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Filosofeggiando | Perché mangiare bene è un valore estetico; Mangiare plastica per dimagrire? La tendenza virale che rasenta la follia (e non ha alcun senso); Seduti a tavola per non perdersi. Tradizione e riconoscimenti; Primi segnali di influenza: cosa fare e non fare per favorire la guarigione.

La sera è meglio mangiare leggero? Ecco cosa sapereSfatiamo le convinzioni più diffuse sull’ultimo pasto della giornata, tra chi lo considera il più importante e chi invece lo riduce al minimo: capire quando e come ha davvero senso mangiare poco la se ... giornaledibrescia.it

La dieta veloce non serve, bisogna imparare a mangiareIl nutrizionista Salvatore Guglielmino: «Diffidate dalle soluzioni rapide, non sono quelle efficaci Occorre alimentarsi in modo attento» ... gds.it

Tagliare la muffa, lavare il pollo, mangiare uova crude… Tutte cose che sembrano sane, ma in realtà possono farti male Nel reel la Dott.ssa Lara smonta alcuni dei miti più diffusi sul cibo che mangiamo ogni giorno Vuoi sapere cosa mangiare davver - facebook.com facebook